Сетьен входил в тренерский штаб сборной России по пляжному футболу. Сегодня он возглавил "Барселону"

Выяснилось, что новый главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен имеет непосредственное отношение к российскому футболу, правда пляжному.

Сообщается, что в период с 2005 по 2006 год испанский специалист был помощником Николая Писарева и занимал должность технического директора в тренерском штабе сборной России по пляжному футболу.

Сетьен ранее возглавлял "Расинг", "Полидепортиво", "Логронес", "Луго", "Лас-Пальмас", "Бетис" и сборную Экваториальной Гвинеи.

У руля "Барсы" 61-летний наставник сменил уволенного Эрнесто Вальверде, заключив контракт до лета 2022 года.

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