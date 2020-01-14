Сетьен входил в тренерский штаб сборной России по пляжному футболу. Сегодня он возглавил "Барселону"

Теги кике сетьенбарселона

Сетьен входил в тренерский штаб сборной России по пляжному футболу. Сегодня он возглавил "Барселону"

Выяснилось, что новый главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен имеет непосредственное отношение к российскому футболу, правда пляжному.

Сообщается, что в период с 2005 по 2006 год испанский специалист был помощником Николая Писарева и занимал должность технического директора в тренерском штабе сборной России по пляжному футболу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▫️ Кике Сетьен возглавил ФК «Барселона»! Поздравляем! ▫️ А вы знали, что новый главный тренер сине-гранатовых @fcbarcelona начинал свою карьеру в пляжном футболе, а также был помощником Николая Писарева в тренерском штабе сборной Россиив 2005-2006 годах?! ▫️ Вот какие кадры хранит российский пляжный футбол! ▫️ @laliga @fcbarcelona @sefutbol @beachsoccer_es #barcelona #barca #барселона #THISISBEACHSOCCER #BSRussia #Сборнаяроссии #Россия #teamrussia #этопляжныйфутбол #beachsoccer #Beachsoccerrussia #iambeachsoccer #wearebeachsoccer #bsww #2020

Публикация от ⭐️⭐️ (@beachsoccerrussia)

Сетьен ранее возглавлял "Расинг", "Полидепортиво", "Логронес", "Луго", "Лас-Пальмас", "Бетис" и сборную Экваториальной Гвинеи. 

У руля "Барсы" 61-летний наставник сменил уволенного Эрнесто Вальверде, заключив контракт до лета 2022 года.

Не пропустите: "Барселона" может уволить Сетьена летом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Тамбов" включился в борьбу за Ананидзе

"Тамбов" включился в борьбу за Ананидзе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 40
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 19 35
4 Севилья Севилья 19 35
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 31
6 Валенсия Валенсия 19 31
7 Хетафе Хетафе 19 30
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 29
9 Вильярреал Вильярреал 19 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Леванте Леванте 19 26
12 Осасуна Осасуна 19 24
13 Бетис Бетис 19 24
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 21
15 Алавес Алавес 19 20
16 Эйбар Эйбар 19 19
17 Сельта Виго Сельта Виго 19 15
18 Мальорка Мальорка 19 15
19 Леганес Леганес 19 14
20 Эспаньол Эспаньол 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов