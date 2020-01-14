Сетьен входил в тренерский штаб сборной России по пляжному футболу. Сегодня он возглавил "Барселону"
Выяснилось, что новый главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен имеет непосредственное отношение к российскому футболу, правда пляжному.
Сообщается, что в период с 2005 по 2006 год испанский специалист был помощником Николая Писарева и занимал должность технического директора в тренерском штабе сборной России по пляжному футболу.
▫️ Кике Сетьен возглавил ФК «Барселона»! Поздравляем! ▫️ А вы знали, что новый главный тренер сине-гранатовых @fcbarcelona начинал свою карьеру в пляжном футболе, а также был помощником Николая Писарева в тренерском штабе сборной Россиив 2005-2006 годах?! ▫️ Вот какие кадры хранит российский пляжный футбол! ▫️ @laliga @fcbarcelona @sefutbol @beachsoccer_es #barcelona #barca #барселона #THISISBEACHSOCCER #BSRussia #Сборнаяроссии #Россия #teamrussia #этопляжныйфутбол #beachsoccer #Beachsoccerrussia #iambeachsoccer #wearebeachsoccer #bsww #2020
Сетьен ранее возглавлял "Расинг", "Полидепортиво", "Логронес", "Луго", "Лас-Пальмас", "Бетис" и сборную Экваториальной Гвинеи.
У руля "Барсы" 61-летний наставник сменил уволенного Эрнесто Вальверде, заключив контракт до лета 2022 года.
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