Сетьен ввел новую систему тренировок в "Барселоне"



Новый главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен принял решение увеличить нагрузки для футболистов каталонского клуба, сообщает AS.

По сведениям издания, игроки не получат выходные в ближайшие несколько недель. Сетьен отменил выходной 15 января, который запланировал бывший наставник команды Эрнесто Вальверде.

За день до матча 20-го тура Примеры с "Гранадой" (1:0) футболисты каталонского клуба провели тренировку с удвоенной нагрузкой. В день матча также состоялась тренировка.

Игроки будут заниматься каждый день, исключая 22 и 25 января, так как в эти дни "Барселона" встретится с "Ибицой" в Кубке Испании и с "Валенсией" в чемпионате.

В сумме футболисты "Барселону" проведут 13 тренировок за 14 дней.

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