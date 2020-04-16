Сетьен высказался о будущем Коутиньо в "Барселоне"

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен порассуждал о возможном уходе из клуба полузащитника Филиппе Коутиньо.

Напомним, что текущий сезон бразилец проводит в "Баварии" на правах аренды. В его активе 9 голов и 8 ассистов в 32 матчах в составе "ротен".

"Мне нравится Коутиньо. Я рассчитываю на него в начале сезона, но если за него предложат сумму, устраивающую "Барселону", то, возможно, он уйдёт. Поговорю с ним, чтобы узнать о его целях", - приводит слова Сетьена AS.

Контракт Коутиньо с "Барсой" рассчитан до июня 2023 года.

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