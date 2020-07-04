Сетьен высказался о положении Гризманна в "Барселоне"

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен прокомментировал ситуацию с нападающим Антуаном Гризманном, который в последних матчах потерял стабильное место в составе.

"Он профессионален и очень позитивен. Мы на сто процентов можем рассчитывать на него. Гризманн важен для команды. Когда играет он, меня спрашивают о Фати, и наоборот. Все играть не могут. Особенно в таком клубе, как "Барселона", - приводит слова Сетьена AS.

29-летний Гризманн присоединился к "сине-гранатовым" прошлым летом. Клуб заплатил за него "Атлетико" 120 миллионов евро.

В текущем сезоне звёздный француз забил 14 голов и сделал 4 ассиста в 43 матчах в составе "Барсы".

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