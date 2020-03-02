Сетьен высказался о поражении от "Реала"

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Сетьен высказался о поражении от "Реала"

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен подвёл итоги матча 26-го тура Примеры против мадридского "Реала", в котором его команда потерпела поражение со счётом 0:2.

"Думаю, в первом тайме мы были лучше, а второй остался за соперником. Нужно поздравить "Реал" с победой и отдать должное их игрокам. Они действовали очень интенсивно, на определённом этапе прижали нас к воротам. Пока что это поражение не имеет большого значения. "Реал" впереди на одно очко, и всё ещё может измениться. Что касается Месси, то он очень важный игрок. Но мы не должны быть одержимы им. В этот раз так совпало, что он не смог решить исход матча в одиночку", - приводит слова Сетьена AS. 

"Реал" обогнал "Барсу" на одно очко за 12 туров до завершения чемпионата.

Стоит отметить, что для Сетьена это Эль Класико стало дебютным в тренерской карьере.

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