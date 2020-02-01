Сетьен высказался о продлении контракта Месси с "Барселоной"

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен порассуждал о том, продлит ли нападающий Лионель Месси контракт с каталонским клубом.

Напомним, что действующее соглашение между сторонами истекает летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что аргентинец намерен ежегодно заключать с "блауграной" договор на один сезон.

"Надеюсь, у нас получится сделать Месси таким счастливым, что он захочет остаться. Не сомневаюсь, что его будущее связано с "Барселоной". Мы с ним абсолютно нормально общаемся, как и с любым другим игроком. Он убеждён в способности команды побеждать и хочет, чтобы всё шло хорошо. Месси - важная часть клуба, он может решать исход матчей, но мы должны полагаться на командное взаимодействие, чтобы стать сильнее", - приводит слова Сетьена Sport.es.

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