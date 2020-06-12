Сетьен высказался о шансах "Барселоны" на победу в Ла Лиге и Лиге Чемпионов

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Сетьен высказался о шансах "Барселоны" на победу в Ла Лиге и Лиге Чемпионов

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен оценил шансы клуба на победу в Ла Лиге и Лиге Чемпионов.

"В чемпионате все зависит только от нас. Есть две команды, победить будет очень трудно.

В Лиге Чемпионов у нас множество вариантов развития событий, как и других клубов. Однако у нас есть лучший футболист мира. И это может сыграть в нашу пользу", - приводит слова Сетьена Marca.

После 27 туров "Барса" лидирует в Примере, опережая "Реал" на два очка. В Лиге Чемпионов каталонцы на стадии 1/8 финала встретятся с "Наполи".

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