Сетьен высказался о возможном не выигрыше "Барселоной" чемпионата Испании

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Сетьен высказался о возможном не выигрыше "Барселоной" чемпионата Испании

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен поделился мнением о возможном не выигрыше клубом чемпионата Испании.

"Безусловно, я несу ответственность за возможную неудачу. Но нельзя винить только меня. Я не считаю, что мы плохо играли. Да, у нас были три ничьи после рестарта, но "Реал" выиграл все матчи", - приводит слова Сетьена Marca.

Напомним, что за два тура до конца сезона "Барселона" отстает от лидирующего "Реала" на 4 очка. Таким образом, королевскому клубу нужно одержать одну победу для чемпионства.

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