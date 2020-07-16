Сетьен высказался о возможном не выигрыше "Барселоной" чемпионата Испании
Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен поделился мнением о возможном не выигрыше клубом чемпионата Испании.
"Безусловно, я несу ответственность за возможную неудачу. Но нельзя винить только меня. Я не считаю, что мы плохо играли. Да, у нас были три ничьи после рестарта, но "Реал" выиграл все матчи", - приводит слова Сетьена Marca.
Напомним, что за два тура до конца сезона "Барселона" отстает от лидирующего "Реала" на 4 очка. Таким образом, королевскому клубу нужно одержать одну победу для чемпионства.
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|Команда
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
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|Севилья
|20
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|7
|Валенсия
|20
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|8
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|20
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|9
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|20
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|10
|Гранада
|19
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|11
|Бетис
|20
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|12
|Леванте
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|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
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|20
|22
|17
|Мальорка
|20
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|Сельта Виго
|20
|16
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|Эспаньол
|20
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