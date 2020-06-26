Сетьен высказался о возможном переходе Артура в "Ювентус"

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен прокомментировал информацию о том, что бразильский полузащитник команды Артур Рамос может перейти в "Ювентус".

"Я рассчитываю на Артура. Он может сыграть в предстоящем матче с "Сельтой". Важно, что на него никак не влияют трансферные слухи. Руководство клуба не сообщало мне, что Артур уходит. Даже если трансфер и состоится, то он останется в команде до конца сезона", - приводит слова Сетьена Marca.

Ранее сообщалось, что Артур перейдет в "Ювентус" в обмен на боснийского полузащитника Миралема Пьянича. При этом итальянский клуб доплатит за хавбека 10-15 миллионов евро.

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