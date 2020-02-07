Сетьен высказался о вылете "Барселоны" из Кубка Испании

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Сетьен высказался о вылете "Барселоны" из Кубка Испании

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен прокомментировал поражение от "Атлетика" (0:1), из-за которого каталонцы вылетели из Кубка Испании.

"В футболе такое случается. Бывают дни, когда забиваешь одним ударом, а бывают не можешь забить с десяти ударов. Не могу сказать вдохновение это, уверенность или что-то другое. Есть вещи, которые тренеры и футболисты не в состоянии контролировать, и это одна из них.

Все было хорошо, кроме результата. Обидно, что мы покинули турнир, однако мы стали лучше в некоторых аспектах. Я отметил много важных моментов, не только результат в трудном матче", - приводит слова Сетьена Marca.

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