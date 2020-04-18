Сетьен: "Я бы тренировал "Барселону" и бесплатно"

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен рассказал, как проходило назначение в клуб.

"За пару дней до звонка из "Барселоны" я собирался ехать работать в Египет. Я бы тренировал "Барселону" и бесплатно. Ладно, пусть не бесплатно, однако практически на любых условиях.

Хави? Будем надеяться, что однажды он возглавит "Барсу" и добьется успеха. Я был восхищен его игрой. Если я буду вынужден уйти, а он меня сменит, то это не станет проблемой", - приводит слова Сетьена Marca.

После 27 туров "Барса" лидирует в Примере, опережая "Реал" на два очка.

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