Сетьен: "Я бы тренировал "Барселону" и бесплатно"

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Сетьен: "Я бы тренировал "Барселону" и бесплатно"

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен рассказал, как проходило назначение в клуб.

"За пару дней до звонка из "Барселоны" я собирался ехать работать в Египет. Я бы тренировал "Барселону" и бесплатно. Ладно, пусть не бесплатно, однако практически на любых условиях.

Хави? Будем надеяться, что однажды он возглавит "Барсу" и добьется успеха. Я был восхищен его игрой. Если я буду вынужден уйти, а он меня сменит, то это не станет проблемой", - приводит слова Сетьена Marca.

После 27 туров "Барса" лидирует в Примере, опережая "Реал" на два очка.

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Комментарии

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lesnovsky

Все хотят тренировать или играть рядом с Месси... Ни одного против не знаю... Из людей... Нелюди - ниже...

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Картонный хмырь(Лео Месси): "Готов играть за эмблему клуба и его традиции ЛГБТ+!Всё это обойдется городу и его жителям всего лишь в жалкие 40 млн волшебных конфеток $$$$ в месяц!Кстати,долю Сетьена я бы забрал тоже!Мне надо обеспечивать наркотраффик из Южной Америки В ЕС как-никак!Ах,да - Visca El Barca!Visca El Catalunya1"

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Вот это да!Молодец!В отличие от Лео готов тренировать бесплатно,а не за 100 млн в год!

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шнюк
шнюк

Странно, новость про Барсу, а дурачок сбежавший с дурки её ещё не заплевал говном )

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