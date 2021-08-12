Сетьен: "Я был шокирован, когда пришёл в "Барселону"

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Бывший наставник "Барселоны" Кике Сетьен рассказал о периоде своей карьеры в каталонском клубе.

"Я согласился тренировать "Барсу", поскольку такой шанс выпадает раз в жизни. Но у клуба было непростое время. Когда я пришёл в "Барселону", то был шокирован. Я никогда не сталкивался ни с чем подобным за 40 лет работы. В раздевалке всё было не очень хорошо. В этой команде не было того, что я привык видеть раньше. Мы проиграли чемпионат, и кто-то может сказать, что это моя вина. Я осознаю свою ответственность, но на моём месте любой тренер потерпел бы неудачу", - приводит слова тренера Mundo Deportivo.

Напомним, что Сетьен возглавлял "Барсу" с января по август 2020 года. Под его руководством "сине-гранатовые" проиграли "Реалу" чемпионскую гонку в Примере, а также позорно вылетели из Лиги Чемпионов, потерпев поражение от "Баварии" со счётом 2:8.

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