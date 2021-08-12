Сетьен: "Я был шокирован, когда пришёл в "Барселону"

1 Теги барселонакике сетьен

Сетьен: "Я был шокирован, когда пришёл в "Барселону"

Фото твиттер SportMediaset / Автор неизвестен

Бывший наставник "Барселоны" Кике Сетьен рассказал о периоде своей карьеры в каталонском клубе.

"Я согласился тренировать "Барсу", поскольку такой шанс выпадает раз в жизни. Но у клуба было непростое время. Когда я пришёл в "Барселону", то был шокирован. Я никогда не сталкивался ни с чем подобным за 40 лет работы. В раздевалке всё было не очень хорошо. В этой команде не было того, что я привык видеть раньше. Мы проиграли чемпионат, и кто-то может сказать, что это моя вина. Я осознаю свою ответственность, но на моём месте любой тренер потерпел бы неудачу", - приводит слова тренера Mundo Deportivo.

Напомним, что Сетьен возглавлял "Барсу" с января по август 2020 года. Под его руководством "сине-гранатовые" проиграли "Реалу" чемпионскую гонку в Примере, а также позорно вылетели из Лиги Чемпионов, потерпев поражение от "Баварии" со счётом 2:8.

Не пропустите: Тебас - о "Барселоне": "Остаться без Месси и без 270 миллионов евро - великолепный план". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Нельзя вас упрекнуть в этом!Вы - один из многих пострадавших от коварных щупалец уже не местного "авторитета"!Вообще Лео погубил многих талантливых тренеров и игроков!Чего стоит одна легенда - Златан!И преднамеренные сливы ЛЧ тихой сапой гаремом ... Ну и времена были при нечестивом ... Хорошо , что он свалил в ПСЖ!Потом,ждём его,разваливающего Ман Сити!За Гвардиолой не заржавеет!Мда ... Вискас Эль Барса!

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Жоржиньо и Эмерсон стали авторами уникального достижения

Жоржиньо и Эмерсон стали авторами уникального достижения

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов