Сетьен: "Я попросил Месси играть до самой смерти"

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Сетьен: "Я попросил Месси играть до самой смерти"

Испанское издание Marca опубликовало слова нового главного тренера "Барселоны" Кике Сетьен после первой встречи с капитаном каталонцев Лионелем Месси, которая состоялась при Пепе Гвардиоле в команде.

"Однажды Гвардиола пригласил меня на тренировку "Барселоны". И я мог наблюдать за работой Месси. После я подошел к нему и попросил продолжать играть до 60 лет или до самой смерти", - сказал Сетьен.

61-летний специалист заключил контракт с сине-гранатовыми до 2022 года.

Лионель Месси играет в "Барселоне" с 2000 года.

А еще: "Барселона" может уволить Сетьена летом| http://soccernews.ru
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