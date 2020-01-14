Сетьен: "Я попросил Месси играть до самой смерти"

Испанское издание Marca опубликовало слова нового главного тренера "Барселоны" Кике Сетьен после первой встречи с капитаном каталонцев Лионелем Месси, которая состоялась при Пепе Гвардиоле в команде.

"Однажды Гвардиола пригласил меня на тренировку "Барселоны". И я мог наблюдать за работой Месси. После я подошел к нему и попросил продолжать играть до 60 лет или до самой смерти", - сказал Сетьен.

61-летний специалист заключил контракт с сине-гранатовыми до 2022 года.

Лионель Месси играет в "Барселоне" с 2000 года.

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