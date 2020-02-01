Сетьен: "Я в восторге от Дембеле"
Наставник "Барселоны" Кике Сетьен доволен работой на тренировках вингера Усмана Дембеле.
"Мы ещё не общались с Дембеле. Как и у большинства, в его игре есть моменты, которые необходимо улучшить. Тем не менее следует помнить, что Дембеле и ряд других игроков - ещё дети. Но я знаю, что они преданы делу. Хочется плакать, когда я вижу, с какой интенсивностью и целеустремлённостью тренируется Дембеле. Я в восторге от него", - цитирует Сетьена Sport.es.
Напомним, что француз прославился регулярными проблемами с дисциплиной.
В текущем сезоне 22-летний Дембеле сыграл за "Барсу" всего 9 матчей и забил 1 гол. С конца ноября он не выходил на поле из-за травмы.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14