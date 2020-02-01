Сетьен: "Я в восторге от Дембеле"

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Сетьен: "Я в восторге от Дембеле"

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен доволен работой на тренировках вингера Усмана Дембеле.

"Мы ещё не общались с Дембеле. Как и у большинства, в его игре есть моменты, которые необходимо улучшить. Тем не менее следует помнить, что Дембеле и ряд других игроков - ещё дети. Но я знаю, что они преданы делу. Хочется плакать, когда я вижу, с какой интенсивностью и целеустремлённостью тренируется Дембеле. Я в восторге от него", - цитирует Сетьена Sport.es.

Напомним, что француз прославился регулярными проблемами с дисциплиной.

В текущем сезоне 22-летний Дембеле сыграл за "Барсу" всего 9 матчей и забил 1 гол. С конца ноября он не выходил на поле из-за травмы.

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