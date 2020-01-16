Сетьен заблокировал трансфер Видаля из "Барселоны"

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Сетьен заблокировал трансфер Видаля из "Барселоны"

Новый главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен не хочет опускать хавбека команды Артуро Видаля в другой клуб. Об этом сообщает Mundo Deportivo. 

По информации издания, специалист заблокировал трансфер чилийца, так как хочет, чтобы он остался в стане каталонцев хотя бы до конца сезона.

Сетьен заявил, что качества Видаля помогут "Барселоне" во второй части сезона.

Ранее сообщалось, что в игроке заинтересован "Интер".

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Комментарии

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zenden 1985
zenden 1985

Правильное решение. Видаль еще пригодится.

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