Сетьен заявил, что не будет извиняться перед Гризманном за недостаток игрового времени
Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен после матча 33-го тура Ла Лиги против "Атлетико" (2:2) рассказал, почему форвард команды Антуан Гризманн получает мало игрового времени.
Отметим, что последний полный матч француз провел 16 июня, после этого в трех встречах "сине-гранатовых" в общем он сыграл около 80 минут.
"Я поговорю с Гризманном, но извиняться не буду. Я понимаю, что он может чувствовать себя плохо. Мне его жаль, от прекрасный футболист и человек.
Нелегко найти место Гризманну. Суареса и Месси всегда нужно держать на поле", - цитирует Сетьена Mundo Deportivo.
В нынешнем сезоне футболист провел 32 матча в Ла Лиге, забил 8 мячей и сделал 5 ассистов.
Не пропустите: "Барселона" и "Атлетико" сыграли вничью в Примере| http://soccernews.ru
главное
-
Дортмундская "Боруссия" представила новую домашнюю форму на следующий сезон
-
"Оренбург" пропустит матч с "Уралом". В клубе 10 зараженных коронавирусом
-
"Челси" официально представил новую домашнюю форму на следующий сезон
-
Прагматизм Симеоне, отсутсвие идей у "Барсы" и скорый уход Сетьена: разбираем матч между "Барселоной" и "Атлетико"
-
Infobae: Марадона может возглавить сборную Испании
Лента новостей
-
"Арсенал" хочет купить лидера "Лиона"
-
Игорь Акинфеев прорекламировал голосование по Конституции РФ за миллион рублей
-
Зидан высказался о предстоящем переходе Хакими в "Интер"
-
Давид Алаба окончательно отказался продлевать контракт с "Баварией"
-
"Барселона" досрочно вернула Миранду из "Шальке"
-
Роман Широков прокомментировал победу ЦСКА над "Спартаком" в РПЛ
-
Геркус: "Спартак" - как молодой игрок с потенциалом. Есть ошибки, но очевиден прогресс"
-
"Ювентус" подписал контракт с 17-летним защитником "Базеля"
-
1
Сетьен заявил, что не будет извиняться перед Гризманном за недостаток игрового времени
-
Дортмундская "Боруссия" представила новую домашнюю форму на следующий сезон
-
Пьянич прокомментировал свой переход в "Барселону"
-
Червиченко: "Демарш Гончаренко положительно сказался на обстановке в ЦСКА"
-
"Милан" и "Наполи" претендуют на защитника "Фиорентины" Миленковича
-
Бышовец: "Семин для меня не существует - как человек и как тренер"
-
В "Оренбурге" рассказали, почему решили не выставлять молодежь против "Урала"
-
"Бавария" подписала контракт с 18-летним защитником ПСЖ
-
Экс-игрок "Спартака" Калиниченко высказался о матче с ЦСКА
-
"Урал" выступил с заявлением по поводу отмены матча с "Оренбургом"
-
"Оренбург" пропустит матч с "Уралом". В клубе 10 зараженных коронавирусом
-
"Челси" официально представил новую домашнюю форму на следующий сезон
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14