Сетьен заявил, что не будет извиняться перед Гризманном за недостаток игрового времени

1 Теги барселонаантуан гризманнкике сетьен

Сетьен заявил, что не будет извиняться перед Гризманном за недостаток игрового времени

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен после матча 33-го тура Ла Лиги против "Атлетико" (2:2) рассказал, почему форвард команды Антуан Гризманн получает мало игрового времени.

Отметим, что последний полный матч француз провел 16 июня, после этого в трех встречах "сине-гранатовых" в общем он сыграл около 80 минут.

"Я поговорю с Гризманном, но извиняться не буду. Я понимаю, что он может чувствовать себя плохо. Мне его жаль, от прекрасный футболист и человек.

Нелегко найти место Гризманну. Суареса и Месси всегда нужно держать на поле", - цитирует Сетьена Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне футболист провел 32 матча в Ла Лиге, забил 8 мячей и сделал 5 ассистов.

Не пропустите: "Барселона" и "Атлетико" сыграли вничью в Примере| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Правильно ... Лео должен извиниться ... Он - тренер ...

Ответить

главное

Игорь Акинфеев прорекламировал голосование по Конституции РФ за миллион рублей

Игорь Акинфеев прорекламировал голосование по Конституции РФ за миллион рублей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов