Сетьен заявил, что не будет извиняться перед Гризманном за недостаток игрового времени

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен после матча 33-го тура Ла Лиги против "Атлетико" (2:2) рассказал, почему форвард команды Антуан Гризманн получает мало игрового времени.

Отметим, что последний полный матч француз провел 16 июня, после этого в трех встречах "сине-гранатовых" в общем он сыграл около 80 минут.

"Я поговорю с Гризманном, но извиняться не буду. Я понимаю, что он может чувствовать себя плохо. Мне его жаль, от прекрасный футболист и человек.

Нелегко найти место Гризманну. Суареса и Месси всегда нужно держать на поле", - цитирует Сетьена Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне футболист провел 32 матча в Ла Лиге, забил 8 мячей и сделал 5 ассистов.

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