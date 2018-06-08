Сетка ворот с матча ЧМ-2014 между Бразилией и Германией будет продана на аукционе

Сетка ворот с полуфинального матча Чемпионата Мира 2014 года между сборными Бразилии и Германии, который завершился победой "Бундестим" со счётом 7:1, будет продана на аукционе.

Как сообщает Bleacher Report, сетку планируется разрезать на 8150 фрагментов, каждый из которых будет стоить по 71 евро.

Всего бразильцы хотят выручить не менее 500 тысяч евро, после чего отдать их на благотворительность.

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