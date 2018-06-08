Сетка ворот с матча ЧМ-2014 между Бразилией и Германией будет продана на аукционе

Теги бразилиягермания

Сетка ворот с матча ЧМ-2014 между Бразилией и Германией будет продана на аукционе

Сетка ворот с полуфинального матча Чемпионата Мира 2014 года между сборными Бразилии и Германии, который завершился победой "Бундестим" со счётом 7:1, будет продана на аукционе.

Как сообщает Bleacher Report, сетку планируется разрезать на 8150 фрагментов, каждый из которых будет стоить по 71 евро.

Всего бразильцы хотят выручить не менее 500 тысяч евро, после чего отдать их на благотворительность.

Не пропустите: Названо число бразильцев, которые приедут на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Генеральная разминка перед Чемпионатом мира: Испания сыграет с Тунисом

Генеральная разминка перед Чемпионатом мира: Испания сыграет с Тунисом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет 0 0
2 Россия 0 0
3 Саудовская Аравия 0 0
4 Уругвай 0 0
Группа B М О
1 Иран 0 0
2 Марокко 0 0
3 Португалия 0 0
4 Испания 0 0
Группа C М О
1 Австралия 0 0
2 Дания 0 0
3 Франция 0 0
4 Перу 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Хорватия 0 0
3 Исландия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Коста-Рика 0 0
3 Сербия 0 0
4 Швейцария 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Южная Корея 0 0
3 Мексика 0 0
4 Швеция 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Англия 0 0
3 Панама 0 0
4 Тунис 0 0
Группа H М О
1 Колумбия 0 0
2 Япония 0 0
3 Польша 0 0
4 Сенегал 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов