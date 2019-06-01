"Севастополь" выиграл Премьер-лигу Крымского футбольного союза
"Севастополь" стал чемпионом крымской Премьер-лиги. В 28 матчах клуб набрал 52 очка.
В последнем матче, который прошел сегодня, 1 июня, команда сыграла вничью с "Крымтеплицей" (1:1).
Крымский футбольный союз был основан июле 2015 года. Для "Севастополя" это уже вторая победа.
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