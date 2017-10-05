Северная Ирландия - Германия: стартовые составы

Теги германиясеверная ирландия

Северная Ирландия - Германия: стартовые составы

Стали известны стартовые составы Северной Ирландии и Германии.

Северная Ирландия: Макговерн, Маклафлин, Эванс, Маколи, Ходсон, Брант, Норвуд, Дэвис, Эванс, Мадженнис, Лафферти

Запасные: Кэррол, Маннус, Лунд, Моррис, Пэтон, Вашингтон, Даллас, Джонс, Макгинн, Сэвил, Фергюсон, Фланаган.

Германия: тер Штеген, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Платтенхардт, Руди, Кроос, Мюллер, Горецка, Дракслер, Вагнер

Запасные: Трапп, Лено, Гинтер, Джан, Зюле, Мустафи, Рюдигер, Сане, Штиндль, Юнес.

Читайте также: Остатки интриги: Северная Ирландия принимает Германию. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Бавария" объявила о назначении Хайнкеса

"Бавария" объявила о назначении Хайнкеса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция 8 17
2 Швеция 8 16
3 Нидерланды 8 13
4 Болгария 8 12
5 Люксембург 8 5
6 Беларусь 8 5
Группа B М О
1 Швейцария 8 24
2 Португалия 8 21
3 Венгрия 8 10
4 Фарерские острова 8 8
5 Андорра 8 4
6 Латвия 8 3
Группа C М О
1 Германия 9 27
2 Северная Ирландия 9 19
3 Чехия 9 12
4 Норвегия 9 10
5 Азербайджан 9 10
6 Сан-Марино 9 0
Группа D М О
1 Сербия 8 18
2 Уэльс 8 14
3 Ирландия 8 13
4 Австрия 8 9
5 Грузия 8 5
6 Молдова 8 2
Группа E М О
1 Польша 9 22
2 Черногория 8 16
3 Дания 8 16
4 Румыния 8 9
5 Армения 9 6
6 Казахстан 8 2
Группа F М О
1 Англия 8 20
2 Словакия 8 15
3 Словения 8 14
4 Шотландия 8 14
5 Литва 8 5
6 Мальта 8 0
Группа G М О
1 Испания 8 22
2 Италия 8 19
3 Албания 8 13
4 Израиль 8 9
5 Македония 8 7
6 Лихтенштейн 8 0
Группа H М О
1 Бельгия 8 22
2 Босния и Герцеговина 8 14
3 Греция 8 13
4 Кипр 8 10
5 Эстония 8 8
6 Гибралтар 8 0
Группа I М О
1 Хорватия 8 16
2 Исландия 8 16
3 Турция 8 14
4 Украина 8 14
5 Финляндия 8 7
6 Косово 8 1
Полная таблица

топ-5 тегов