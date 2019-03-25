Северная Ирландия переиграла Беларусь, Польша оказалась сильнее Латвии

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Северная Ирландия переиграла Беларусь, Польша оказалась сильнее Латвии

Представляем результаты 2-го тура отборочного раунда Евро-2020.

Словения - Македония 1:1

Голы: Зайц, 34 - 1:0, Барди, 47 - 1:1

Словения: Облак, Йокич, Мевля, Стоянович, Струна, Куртич, Зайц, Иличич, Крхин, Вербич (Чрнигой, 84), Шпорар (Берич, 71).

Македония: Димитриевски, Муслиу, Велкоски, Бейтулаи, Ристовски, Элмаз, Барди, Николов, Алиоски, Несторовски, Пандев (Трайковски, 76).


Польша - Латвия 2:0

Голы: Левандовски, 76 - 1:0, Глик, 84 - 2:0

Польша: Шченсны, Паздан, Кендзера, Глик, Реца, Крыховяк, Зелиньски, Клих (Блашчиковски, 62), Гросицки (Франковски, 83), Пионтек (Милик, 87), Левандовски.

Латвия: Штейнбор, Дубра, Максименко, Ошс, Лайзанс, Исаев, Икауниекс, Ракель, Савальниекс (Габов, 80), Гутковский (Улдрикис, 70), Карашаускс (Тоберс, 85).


Северная Ирландия - Беларусь 2:1

Голы: Эванс, 30 - 1:0, Стасевич, 33 - 1:1, Мадженнис, 87 - 2:1

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Льюис, Эванс, Кэткарт, Макнейр, Дэвис, Даллас, Джонс (Фергюсон, 85), Сэвилл, Макгинн (Мадженнис, 68), Лаферти (Бойс, 79).

Беларусь: Климович, Володько, Шитов (Поляков, 73), Мартынович, Сиваков, Драгун, Глеб (Путило, 66), Савицкий (Нехайчик, 85), Маевский, Стасевич, Лаптев.

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