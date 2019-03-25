Северная Ирландия переиграла Беларусь, Польша оказалась сильнее Латвии
Представляем результаты 2-го тура отборочного раунда Евро-2020.
Словения - Македония 1:1
Голы: Зайц, 34 - 1:0, Барди, 47 - 1:1
Словения: Облак, Йокич, Мевля, Стоянович, Струна, Куртич, Зайц, Иличич, Крхин, Вербич (Чрнигой, 84), Шпорар (Берич, 71).
Македония: Димитриевски, Муслиу, Велкоски, Бейтулаи, Ристовски, Элмаз, Барди, Николов, Алиоски, Несторовски, Пандев (Трайковски, 76).
Польша - Латвия 2:0
Голы: Левандовски, 76 - 1:0, Глик, 84 - 2:0
Польша: Шченсны, Паздан, Кендзера, Глик, Реца, Крыховяк, Зелиньски, Клих (Блашчиковски, 62), Гросицки (Франковски, 83), Пионтек (Милик, 87), Левандовски.
Латвия: Штейнбор, Дубра, Максименко, Ошс, Лайзанс, Исаев, Икауниекс, Ракель, Савальниекс (Габов, 80), Гутковский (Улдрикис, 70), Карашаускс (Тоберс, 85).
Северная Ирландия - Беларусь 2:1
Голы: Эванс, 30 - 1:0, Стасевич, 33 - 1:1, Мадженнис, 87 - 2:1
Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Льюис, Эванс, Кэткарт, Макнейр, Дэвис, Даллас, Джонс (Фергюсон, 85), Сэвилл, Макгинн (Мадженнис, 68), Лаферти (Бойс, 79).
Беларусь: Климович, Володько, Шитов (Поляков, 73), Мартынович, Сиваков, Драгун, Глеб (Путило, 66), Савицкий (Нехайчик, 85), Маевский, Стасевич, Лаптев.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Англия
|1
|3
|2
|Болгария
|1
|1
|3
|Черногория
|1
|1
|4
|Косово
|0
|0
|5
|Чехия
|1
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Люксембург
|1
|3
|2
|Португалия
|1
|1
|3
|Украина
|1
|1
|4
|Сербия
|0
|0
|5
|Литва
|1
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Северная Ирландия
|2
|6
|2
|Нидерланды
|2
|3
|3
|Германия
|1
|3
|4
|Эстония
|1
|0
|5
|Беларусь
|2
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Швейцария
|1
|3
|2
|Ирландия
|1
|3
|3
|Дания
|0
|0
|4
|Гибралтар
|1
|0
|5
|Грузия
|1
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Словакия
|2
|3
|2
|Уэльс
|1
|3
|3
|Хорватия
|2
|3
|4
|Венгрия
|2
|3
|5
|Азербайджан
|1
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Мальта
|1
|3
|2
|Испания
|1
|3
|3
|Швеция
|1
|3
|4
|Фарерские острова
|1
|0
|5
|Норвегия
|1
|0
|6
|Румыния
|1
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Польша
|2
|6
|2
|Израиль
|2
|4
|3
|Македония
|2
|4
|4
|Словения
|2
|2
|5
|Австрия
|2
|0
|6
|Латвия
|2
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Франция
|1
|3
|2
|Исландия
|1
|3
|3
|Турция
|1
|3
|4
|Албания
|1
|0
|5
|Андорра
|1
|0
|6
|Молдова
|1
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Бельгия
|2
|6
|2
|Кипр
|2
|3
|3
|Россия
|2
|3
|4
|Казахстан
|2
|3
|5
|Шотландия
|2
|3
|6
|Сан-Марино
|2
|0
|Группа J
|М
|О
|1
|Греция
|1
|3
|2
|Италия
|1
|3
|3
|Босния и Герцеговина
|1
|3
|4
|Армения
|1
|0
|5
|Финляндия
|1
|0
|6
|Лихтенштейн
|1
|0