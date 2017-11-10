Северная Ирландия – Швейцария – 0:1 (обзор)

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Северная Ирландия – Швейцария – 0:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор стыкового матча отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 между сборными Северной Ирландии и Швейцарии (0:1).

Видео: Северная Ирландия – Швейцария.

 

Не пропустите: Швейцария в гостях минимально обыгрывает Северную Ирландию и близка к поездке в Россию. | http://soccernews.ru

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