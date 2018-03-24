Северная Ирландия - Южная Корея - 2:1, Канада - Новая Зеландия - 1:0, Грузия – Литва - 4:0 (обзоры)

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Северная Ирландия - Южная Корея - 2:1, Канада - Новая Зеландия - 1:0, Грузия – Литва - 4:0 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры трёх товарищеских матчей.

Северная Ирландия - Южная Корея - 2:1 

Канада - Новая Зеландия - 1:0 

Грузия – Литва - 4:0

Не пропустите: Канада, Грузия и ЮАР побеждают в товарищеских матчах. | http://soccernews.ru

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