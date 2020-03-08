"Северная Корея". Бобан громко высказался по поводу своего увольнения из "Милана"



Бывший руководитель футбольного отдела "Милана" Звонимир Бобан сделал заявление о своем увольнении из клуба.

"Не думал, что мы живем в Северной Корее. Юридически мое интервью было безупречным. Я ответил на вопросы, так как не получил ответы о ситуации внутри клуба, хотя неоднократно делал запросы", - приводит слова Бобана Il Giornale.

Причиной увольнения хорватского специалиста стала его критика в адрес генерального директора "Милана" Ивана Газидиса за тайные переговоры с немецким тренером Ральфом Рангником.

После 25 туров "Милан" занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.

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