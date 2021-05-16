Северная Корея отказалась от ЧМ-2022

Теги чемпионат мирасеверная корея (кндр)

Северная Корея отказалась от ЧМ-2022Фото: bigpicture.ru/Автор неизвестен

Азиатская футбольная конфедерация (AFC) уведомила о том, что сборная КНДР снялась с азиатского отбора на ЧМ-2022.

Главной причиной является опасения, связанных с коронавирусом. Ранее КНДР отказалась от участия в Олимпиаде, которая должна была проходить в Токио, причина такая же.

Сборная КНДР играла в одной группе с Южной Кореей, Турменимстаном, Ливаном и Шри-Ланкой. После 5 туров у Северной Кореи было 8 очков, что всего на один бал меньше чем у Туркменистана, который является лидером группы.

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