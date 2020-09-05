Северная Македония и Гибралтар победили в Лиге Наций

Теги гибралтарсан-мариномакедонияармения

Северная Македония и Гибралтар победили в Лиге Наций

Завершились ещё два матча 1-го тура группового этапа Лиги Наций.

В обеих играх победу одержали хозяева поля: Гибралтар взял верх над Сан-Марино, а Северная Македония - над Арменией.

Гибралтар – Сан-Марино - 1:0

Гол: Торилла, 42 - 1:0.

Гибралтар: Кулинг, Бритто, Чиполина, Муэли, Уайзмэн, Уокер, Торилла (Сарджент, 81), Оливеро, Эннесли (Ронан, 84), Эрнандес, Кассиаро (Хассан, 78).

Сан-Марино: Бенедеттини, Росси (Хирш, 78), Симончини, Бролли, Палацци, Дзондзини (Чеккароли, 65), Баттистини (Д`Аддарио, 46), Муларони, Голинуччи, Нанни, Берарди.


Северная Македония – Армения - 2:1

Голы: Алиоски, 5 (пенальти) - 1:0, Несторовски, 38 (пенальти) - 2:0, Барсегян, 90 (пенальти) - 2:1.

Северная Македония: Шишковски, Велкоски, Муслиу, Ристевски (Спировски, 71), Ристовски, Барди, Адеми, Николов (Трайковски, 75), Элмаз, Алиоски, Несторовски (Пандев, 62).

Армения: Юрченко, Амбарцумян, Григорян (Бабаян, 46), Ароян, Оганесян, Ангуло, Корян, Байрамян (Барсегян, 46), Чалишир, Карапетян (Бриаско, 76), Григорян.

Не пропустите: Матч Лиги Наций отменили из-за коронавируса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Подруга Федуна рассказала, как убедила владельца "Спартака" купить Ларссона

Подруга Федуна рассказала, как убедила владельца "Спартака" купить Ларссона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Грузия Грузия 6 16
2 Казахстан Казахстан 6 6
3 Латвия Латвия 6 4
4 Андорра Андорра 6 4
Группа 2 М О
1 Беларусь Беларусь 6 14
2 Люксембург Люксембург 6 10
3 Молдова Молдова 6 9
4 Сан-Марино Сан-Марино 6 0
Группа 3 М О
1 Косово Косово 6 14
2 Азербайджан Азербайджан 6 9
3 Фарерские острова Фарерские острова 6 5
4 Мальта Мальта 6 3
Группа 4 М О
1 Македония Македония 6 15
2 Армения Армения 6 10
3 Гибралтар Гибралтар 6 6
4 Лихтенштейн Лихтенштейн 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов