Северная Македония и Гибралтар победили в Лиге Наций
Завершились ещё два матча 1-го тура группового этапа Лиги Наций.
В обеих играх победу одержали хозяева поля: Гибралтар взял верх над Сан-Марино, а Северная Македония - над Арменией.
Гибралтар – Сан-Марино - 1:0
Гол: Торилла, 42 - 1:0.
Гибралтар: Кулинг, Бритто, Чиполина, Муэли, Уайзмэн, Уокер, Торилла (Сарджент, 81), Оливеро, Эннесли (Ронан, 84), Эрнандес, Кассиаро (Хассан, 78).
Сан-Марино: Бенедеттини, Росси (Хирш, 78), Симончини, Бролли, Палацци, Дзондзини (Чеккароли, 65), Баттистини (Д`Аддарио, 46), Муларони, Голинуччи, Нанни, Берарди.
Северная Македония – Армения - 2:1
Голы: Алиоски, 5 (пенальти) - 1:0, Несторовски, 38 (пенальти) - 2:0, Барсегян, 90 (пенальти) - 2:1.
Северная Македония: Шишковски, Велкоски, Муслиу, Ристевски (Спировски, 71), Ристовски, Барди, Адеми, Николов (Трайковски, 75), Элмаз, Алиоски, Несторовски (Пандев, 62).
Армения: Юрченко, Амбарцумян, Григорян (Бабаян, 46), Ароян, Оганесян, Ангуло, Корян, Байрамян (Барсегян, 46), Чалишир, Карапетян (Бриаско, 76), Григорян.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4