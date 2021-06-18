Северная Македония лишилась шансов на плей-офф Евро-2020

Фото: твиттер УЕФА

Северная Македония во втором туре групповой стадии Евро-2020 проиграла Украине (1:2).

Таким образом, Северная Македония за два матча не смогла набрать ни одного очка и лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.

Нидерланды уже гарантировали себе первое место в группе, а Украина и Австрия разыграют между собой второе место в заключительном туре.

Отметим, что Украину устроит ничья, австрийцам, чтобы занять второе место, нужна победа.

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