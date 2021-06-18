Северная Македония лишилась шансов на плей-офф Евро-2020
Фото: твиттер УЕФА
Северная Македония во втором туре групповой стадии Евро-2020 проиграла Украине (1:2).
Таким образом, Северная Македония за два матча не смогла набрать ни одного очка и лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.
Нидерланды уже гарантировали себе первое место в группе, а Украина и Австрия разыграют между собой второе место в заключительном туре.
Отметим, что Украину устроит ничья, австрийцам, чтобы занять второе место, нужна победа.
Читайте также: Бельгия и Нидерланды обеспечили себе выход в плей-офф Евро-2020. | http://soccernews.ru
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|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1