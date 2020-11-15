Северная Македония оказалась сильнее Эстонии в матче Лиги наций

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Северная Македония оказалась сильнее Эстонии в матче Лиги наций

Северная Македония обыграла Эстонию в матче 5-го тура Лиги наций.

Северная Македония - Эстония - 2:1

Голы: Тричковски, 29 - 1:0, Саппинен, 52 - 1:1, Стояновски, 68 - 2:1

Северная Македония: Шишковски, Муслиу, Велкоски, Ристовски, Бейтулаи, Тричковски, Николов, Элмаз (Зайков, 85), Спировски (Костадинов, 59), Несторовски (Дориев, 78), Трайковски (Стояновски, 59).

Эстония: Хейн, Пикк, Метс, Тамм, Тенисте, Айнсалу (Тунев, 79), Крейда, Синявский (Миллер, 79), Васильев (Сорга, 55), Саппинен (Аньер, 63), Зенев (Лийвак, 63).

Северная Македония с 9 очками является лидером группы, в активе Эстонии 2 балла и последняя строчка.

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