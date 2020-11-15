Северная Македония оказалась сильнее Эстонии в матче Лиги наций
Северная Македония обыграла Эстонию в матче 5-го тура Лиги наций.
Северная Македония - Эстония - 2:1
Голы: Тричковски, 29 - 1:0, Саппинен, 52 - 1:1, Стояновски, 68 - 2:1
Северная Македония: Шишковски, Муслиу, Велкоски, Ристовски, Бейтулаи, Тричковски, Николов, Элмаз (Зайков, 85), Спировски (Костадинов, 59), Несторовски (Дориев, 78), Трайковски (Стояновски, 59).
Эстония: Хейн, Пикк, Метс, Тамм, Тенисте, Айнсалу (Тунев, 79), Крейда, Синявский (Миллер, 79), Васильев (Сорга, 55), Саппинен (Аньер, 63), Зенев (Лийвак, 63).
Северная Македония с 9 очками является лидером группы, в активе Эстонии 2 балла и последняя строчка.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4