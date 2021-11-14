Северная Македония опередила Румынию в борьбе за место в стыковых матчах отбора ЧМ-2022

Фото: инстаграм сборной Северной Македонии/Автор неизвестен

Завершились два матча 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в группе J.

Северная Македония на своем поле обыграла Исландию со счетом 3:1, а Румыния на выезде оказалась сильнее Лихтенштейна - 2:0. В итоге Северная Македония, набрав 18 очков, заняла второе место и завоевала право сыграть в стыковых матчах отбора ЧМ-2022. Румыния с 17 очками финишировала на третьей позиции и не попала на мундиаль.

Северная Македония – Исландия - 3:1 (1:0)

Голы: Алиоски, 7 - 1:0, Торстейнссон, 54 - 1:1, Элмаз, 65 - 2:1, Элмаз, 86 - 3:1

Северная Македония: Димитриевски, Велкоски, Ристовски (Зайков, 89), Муслиу, Алиоски, Барди, Чурлинов (Ашковски, 63), Костадинов, Элмаз, Трайковски (Спировски, 78), Ристовски (Миовски, 77).

Исландия: Олафссон, Сайварссон, Гретарссон, Бьярнасон, Тораринссон (Траундарсон, 86), Тоурдарсон (Хельгасон, 72), Йоуханнессон, Гудмундссон (Эллертссон, 86), Бьярнасон, Торстейнссон (Траустасон, 78), Гудьонсен (Гудьонсен, 72).

Лихтенштейн – Румыния - 0:2 (0:1)

Голы: Ман, 7 - 0:1, Банку, 87 - 0:2

Румыния: Ницэ, Буркэ, Банку, Рус, Маня, Неделку, Моруцан (Чикылдэу, 73), Станчу (Максим, 63), Ман (Хаджи, 74), Пушкаш (Алибек, 64), Иван (Сали, 82).

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