Северная Македония опередила Румынию в борьбе за место в стыковых матчах отбора ЧМ-2022
Фото: инстаграм сборной Северной Македонии/Автор неизвестен
Завершились два матча 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в группе J.
Северная Македония на своем поле обыграла Исландию со счетом 3:1, а Румыния на выезде оказалась сильнее Лихтенштейна - 2:0. В итоге Северная Македония, набрав 18 очков, заняла второе место и завоевала право сыграть в стыковых матчах отбора ЧМ-2022. Румыния с 17 очками финишировала на третьей позиции и не попала на мундиаль.
Северная Македония – Исландия - 3:1 (1:0)
Голы: Алиоски, 7 - 1:0, Торстейнссон, 54 - 1:1, Элмаз, 65 - 2:1, Элмаз, 86 - 3:1
Северная Македония: Димитриевски, Велкоски, Ристовски (Зайков, 89), Муслиу, Алиоски, Барди, Чурлинов (Ашковски, 63), Костадинов, Элмаз, Трайковски (Спировски, 78), Ристовски (Миовски, 77).
Исландия: Олафссон, Сайварссон, Гретарссон, Бьярнасон, Тораринссон (Траундарсон, 86), Тоурдарсон (Хельгасон, 72), Йоуханнессон, Гудмундссон (Эллертссон, 86), Бьярнасон, Торстейнссон (Траустасон, 78), Гудьонсен (Гудьонсен, 72).
Лихтенштейн – Румыния - 0:2 (0:1)
Голы: Ман, 7 - 0:1, Банку, 87 - 0:2
Румыния: Ницэ, Буркэ, Банку, Рус, Маня, Неделку, Моруцан (Чикылдэу, 73), Станчу (Максим, 63), Ман (Хаджи, 74), Пушкаш (Алибек, 64), Иван (Сали, 82).
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|3
|6
|3
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|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
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|О
|1
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|3
|9
|2
|Аргентина
|3
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|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
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|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
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|3
|3
|4
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|3
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|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3