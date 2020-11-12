Северная Македония переиграла Грузию и вышла на Евро-2020

В финальных стыковых матчах квалификации Евро-2020 Северная Македония одержала победу над Грузией.

Благодаря победе Северная Македония вышла в групповой этап Евро-2020, где присоединится к Нидерландам, Украине и Австрии в группе С.

Грузия - Северная Македония 0:1

Гол: Пандев, 56 - 0:1

Грузия: Лория, Двали (Давиташвили, 90), Какабадзе, Кверквелия, Кашия (Джигаури, 88), Канкава, Квеквескири, Окриашвили, Гвилия (Папунашвили, 80), Казаишвили (Хочолава, 90), Качарава (Лобжанидзе, 81).

Северная Македония: Димитриевски, Муслиу, Велкоски, Бейтулаи, Ристовски (Зайков, 89), Николов (Костадинов, 84), Адеми (Спировски, 67), Элмаз, Алиоски, Несторовски (Тричковски, 89), Пандев.

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