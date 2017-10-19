Северное противостояние: "Зенит" принимает "Русенборг"

"Зенит" – "Русенборг"

Стадион: "Санкт-Петербург"

Начало матча: 20:00

Арбитр: Тобиа Штиллер (Германия)

Питерский "Зенит" уверенно выиграл два стартовых матча на групповом этапе Лиги Европы и теперь его ждет первый раунд противостояния с "Русенборгом". Удачные игры против норвежцев позволят питерцам досрочно выйти в плей-офф и иметь возможность проводить ротацию состава, ведь в чемпионате страны "Зенит" хоть и лидирует, но все же допускает осечки, позволяя конкурентам приближаться на расстояние вытянутой руки.

Многие уже сейчас коронуют "Зенит", говоря о том, что они наверняка выиграют золотые медали, кивая на нестабильных конкурентов, которые не могут навязать питерцам борьбу. Команда Манчини действительно имеет лучший состав, на скамейке сидят игроки сборной России, которые бы усилили любой клуб РФПЛ, тем не менее, пройти турнирный путь без потерь нельзя. "Зенит" после резвого начала стал все чаще терять очки, питерцам стало сложнее взламывать оборону команд, которые все 90 минут проводят в собственной штрафной, рассчитывая на одну контратаку.

"Анжи" наказывал "Зенит" два раза, но все же упустил победу на последних минутах, "Арсенал" эту ошибку не повторил, нанеся команде Манчини первое поражение в РФПЛ. Все потери очков "Зенита" – игры против аутсайдеров или же середняков. Тульский "Арсенал", "Анжи", "Динамо", "Урал" и "Ростов" – все эти команды закрывались в своей штрафной. Также "Зенит" проиграл команде ФНЛ в Кубке России. На сильные команды настрой совершенно другой, поэтому есть надежда, что в Лиге Европы, питерцы сумеют показать игру высокого уровня.

"Русенборг" – крепкая европейская команда, которая в этом году отмечает столетний юбилей. Действующий чемпион Норвегии. Свой еврокубковый путь в этом сезоне начал со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, где обыграл ирландский "Дандолк", но затем уступил "Селтику" и вылетел в Лигу Европы. Там жребий свел норвежцев с финалистом прошлого турнира "Аяксом", которого "маленькие тролли" (так называют "Русенборг") обыграли дважды (1:0 и 3:2). На групповом этапе команда сначала была разгромлена "Реал Сосьедадом", а затем обыграла "Вардар", сейчас в ее активе три очка и третье место.

Самый известный игрок – Никлас Бендтнер, который знатно поколесил по Европе. Помимо "Арсенала" он играл за "Бирмингем", "Сандерленд", "Ювентус", "Вольфсбург", а в Норвегию приехал из "Ноттингем Форрест". В "Русенборге" датчанин реанимировал свою карьеру, в 24 матчах чемпионата он забил 15 голов, также он отличился два раза в Лиге Европы.

Интересные факты противостояния:

Команды ранее играли между собой в 1/16 финала Кубка УЕФА 05/06, "Зенит" выиграл оба матча (2:1 и 2:0)

"Русенборг" всегда забивал в России, но при этом всегда проигрывал (2:1 - "Зениту", 5:1 – "Динамо" в 1992 году и 4:1 – "Спартаку" в 1995 году). В шести играх против российских команд выиграть удалось только один раз (у "Динамо", но по сумме двух матчей москвичи прошли дальше).

"Зенит", помимо "Русенборга", встречался с норвежской "Волеренгой" в 1985 году. Оба матча удалось выиграть со счетом 2:0.

Олег Шатов может провести 50-й матч в еврокубках.

Ориентировочные составы:

"Зенит": Лунев, Мевля, Иванович, Маммана, Кришито, Паредес, Краневиттер, Кузяев, Ригони, Дриуси, Кокорин.

"Русенборг": Хансен, Хеденстад, Мелинг, Региниуссен, Йенсен, Конрадсен, Бендтнер, де Ланлай Шельвик, Лундемо, Адегбенро.

Прогноз на матч

"Зенит" является фаворитом матча, питерцы должны уверенно обыгрывать своего соперника и делать шаг к плей-офф. Букмекеры предлагают на победу "Зенита" коэффициент 1.30, на ничью – 5.80, на "Русенборг" – 10.00.

Вячеслав Горбачев

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