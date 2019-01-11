Северное сияние. 5 игроков из Скандинавии для РПЛ

В чемпионате России традиционно с успехом выступают легионеры из Скандинавии – норвежцы, исландцы и шведы облюбовали отечественное первенство и постоянно приезжают сюда после бесед с соотечественниками. Понтус Вернблум шикарно действовал в отборе, Сверрир Ингасон вместе с бригадой земляков тащит «Ростов» вперед по таблице, в то время как Эрик Хаген становился чемпионом в составе «Зенита». Прямо сейчас в трех чемпионатах (Швеции, Дании и Норвегии) есть большое количество как перспективных, так и опытных футболистов, готовых сиюминутно усилить российский футбол.

5. Бор Финне (Норвегия, 23 года).

«Волеренга» из Осло располагается на шестой позиции, потеряв практически все шансы на выход в Лигу Европы ввиду уверенной игры «Мольде» и «Бранна», однако в команде есть сразу два прекрасных игрока. Бор Финне – один из них. 23-летний норвежец, пока не познавший радости от дебюта за главную сборную страны, в текущем сезоне десять раз поразил ворота соперников, не являясь форвардом. Зачастую креативный норвежец начинает матчи в центральной части поля, а затем перемещается в атаку, исполняя роль атакующего полузащитника. Финне в юношестве занимался лыжами и отдавал должное легкой атлетике, за счет чего теперь он необычайно легок и подвижен. Финне также хорош в роли ассистента – четырежды он выдавал точные передачи, причем с них в основном забивает представитель Либерии Сэм Джонсон. Финне имеет опыт выступлений в Германии – вместе с «Кельном» он побывал в двух Бундеслигах, отметившись в анналах истории голами в каждом из них. Кто бы мог бросить взгляд на Финне? Во-первых, «Ростов» - помимо исландской делегации там здорово действуют шведские парни Салетрос и Хаджикадунич. Во-вторых, «Урал», которому остро не хватает забивающего футболиста впереди. В-третьих, нельзя забывать про «Динамо», для которого четыре мяча в ворота екатеринбургского клуба стали лишь четвертой частью всех голов, проведенных в текущем сезоне.

4. Сэм Джонсон (Либерия, 25 лет).

Около трех лет назад шведские средства массовой информации сообщали, что московский «Спартак» весьма заинтересован в приобретении либерийского форварда, однако игрок покинул Скандинавию ради китайского «Ухань Джоэра». Не слишком высокий для форварда (рост Джонсона достигает отметки в 180 сантиметров), Джонсон невероятно подвижен, мобилен и готов за счет технической оснащенности обыгрывать защитников. В связке с Финне он действует выше всяких похвал – если забирать Джонсона из «Волеренги», то вместе с норвежцем. Текущий сезон складывается для африканца удачно – одиннадцать голов и четвертое место в списке бомбардиров норвежского чемпионата. «Локомотив» - идеальное место для африканского бомбардира ввиду его игровых характеристик и демонстрируемого «красно-зелеными» футбола. Если в столице подыскать себе работу Джонсону не посчастливится, в Грозном его примут с распростертыми объятиями – в «Ахмате» часто появлялись разношерстные легионеры из Африки.

3. Роберт Сков (Дания, 22 года).

Неясно, почему Сков с таким бомбардирским умением все еще в Дании, но карьера вингера впереди. Сков – чистейший фланговый игрок, который стремится по бровке и, смещаясь в центр, поражает ворота соперников. Обычно вингеры раздают голевые передачи, но Скову это совершенно чуждо – его задача заключается в голах. Да, маловероятно, что Роберт продолжит карьерный путь в России, ведь предложений от немецких и английских клубов после такого впечатляющего сезона не избежать, но если подсуетиться раньше других, можно заручиться услугами вингера из Дании. Как известно, в Премьер-Лиге любят платить второсортным бразильцам бешеные деньги – почему бы не распорядиться средствами грамотно и не вложить их в действительно ценный актив с перспективой на несколько лет вперед? Кому бы Сков помог в достижении поставленных целей? Безусловно, крутой вингер остро необходим московскому «Спартаку», однако ЦСКА, любящий подписывать игроков из Скандинавии, также может обратить взор на персону Скова.

2. Бьорн Паульсен (Дания, 27 лет).

Гороподобный центральный защитник, в силу кадровых проблем порой действующий справа в обороне, великолепно действует на втором этаже. Проблемами датчанина можно считать отсутствие скоростных данных и чрезмерную грубость – только в нынешнем сезоне на его счету уже шесть желтых карточек. Тем не менее, если атака не идет, а забивать нужно, «Хаммарбю» обращается за помощью к своему исполину. Брутального вида скандинав, будто бы шагнувший на футбольное поле из сериала «Викинги», классно действует на втором этаже за счет грамотного выбора позиции и внушительных антропометрических данных.

1. Георгий Хараишвили (Грузия, 22 года).

Грузины давненько обосновались в скандинавских чемпионатах, поэтому носитель одного из самых главных имен Сакартвелос (так называется Грузия на, собственно, грузинском языке) не стал исключением. Хараишвили – вингер, но при этом без труда исполнит роль атакующего полузащитника. Воспитанник «Сабуртало» в позапрошлом году дебютировал в футболке национальной сборной и сейчас готовится отправиться на повышение – девять голов в текущем сезоне и три голевые передачи красноречиво говорят в пользу таланта грузинского исполнителя. Георгий обладает хорошей скоростью и высокой точностью передач, а также отлично видит поле, читая эпизоды игры заранее. Весьма вероятно, что от трансфера грузинского хавбека не откажутся «Динамо» и «Спартак», так как спектр его игровых характеристик подошел бы как одному столичному клубу, так и другому.

Георгий Артмеладзе

