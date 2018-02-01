Северокореец Хан Кван Сон вернулся в "Кальяри"

"Кальяри" на своём официальном сайте объявил о возвращении форварда Хан Кван Сона.

Напомним, что 19-летний северокореец первую половину текущего сезона провёл на правах аренды в "Перудже", сыграл 19 матчей и забил 7 голов.

Интерес к Хан Кван Сону проявляет туринский "Ювентус". "Кальяри" требует за своего нападающего 15 миллионов евро. | http://soccernews.ru