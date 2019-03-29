"Севилье" нужен Ундер, которым интересуются топ-клубы АПЛ

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"Севилье" нужен Ундер, которым интересуются топ-клубы АПЛ

Вингера "Ромы" Дженгиза Ундера зовут в "Севилью", сообщает Football Italia.

Отметим, что интерес "Севильи" к игроку проявился после возвращения в клуб Рамона Мончи, который ранее занимал пост спортивного директора "Ромы". Трансферная стоимость футболиста оценивается в 50 миллионов евро.

Ранее интерес к 21-летнему турку проявляли топ-клубы АПЛ, а именно "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".

В нынешнем сезоне Ундер провел 25 матчей, в которых отметился 6 голами и 8 результативными передачами.

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