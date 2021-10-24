"Севилья" обыграла "Леванте" в матче с 8 голами
Фото: твиттер "Севильи"
В рамках 10-го тура испанской Ла Лиги "Севилья" одержала победу над "Леванте".
Благодаря победе "Севилья" вырвалась на первое место, однако прямые конкуренты еще не провели свои матчи.
"Севилья" - "Леванте" 5:3
Голы: Оливер Торрес, 8 - 1:0, Рафа Мир, 24 - 2:0, Моралес, 33 - 2:1, Диего Карлос, 38 - 3:1, Мунир, 50 - 4:1, Моралес, 55 - 4:2, Мелеро, 61 - 4:3, Фернандо, 64 - 5:3
"Севилья": Дмитрович, Навас, Диего Карлос, Кунде, Аугустинссон (Акунья, 78), Фернандо, Дилэйни (Жордан, 56), Оливер Торрес (Оскар Родригес, 78), Сусо (Ламела, 69), Мунир (Окампос, 69), Рафа Мир.
"Леванте": Фернандес, Мирамон, Мустафи (Робер, 22), Везу, Клерк (Энрик Франкеса, 73), Мартинес (Мальса, 46), Радоя (Барди, 46), Мелеро, Моралес, Де Фрутос, Сольдадо (Дани Гомес, 56).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14