"Севилья" обыграла "Леванте" в матче с 8 голами

Фото: твиттер "Севильи"

В рамках 10-го тура испанской Ла Лиги "Севилья" одержала победу над "Леванте".

Благодаря победе "Севилья" вырвалась на первое место, однако прямые конкуренты еще не провели свои матчи.

"Севилья" - "Леванте" 5:3

Голы: Оливер Торрес, 8 - 1:0, Рафа Мир, 24 - 2:0, Моралес, 33 - 2:1, Диего Карлос, 38 - 3:1, Мунир, 50 - 4:1, Моралес, 55 - 4:2, Мелеро, 61 - 4:3, Фернандо, 64 - 5:3

"Севилья": Дмитрович, Навас, Диего Карлос, Кунде, Аугустинссон (Акунья, 78), Фернандо, Дилэйни (Жордан, 56), Оливер Торрес (Оскар Родригес, 78), Сусо (Ламела, 69), Мунир (Окампос, 69), Рафа Мир.

"Леванте": Фернандес, Мирамон, Мустафи (Робер, 22), Везу, Клерк (Энрик Франкеса, 73), Мартинес (Мальса, 46), Радоя (Барди, 46), Мелеро, Моралес, Де Фрутос, Сольдадо (Дани Гомес, 56).

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