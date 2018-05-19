"Севилья" – "Алавес" - 1:0 (обзор)

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"Севилья" – "Алавес" - 1:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 38-го тура испанской Примеры между "Севильей" и "Алавесом".

Не пропустите: "Севилья", "Хетафе" и "Жирона" побеждают в 38-м туре Ла Лиги. | http://soccernews.ru

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5 Вильярреал 37 60
6 Бетис 38 60
7 Севилья 37 55
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 37 50
10 Реал Сосьедад 37 49
11 Сельта Виго 38 49
12 Жирона 37 48
13 Алавес 37 47
14 Эспаньол 37 46
15 Леванте 38 46
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