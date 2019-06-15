"Севилья" анонсировала необычный трансфер
"Севилья" в своем твиттере написала о том, кого подпишет к следующему сезону.
Клуб написал шуточный пост о том, что подпишет контракт с собакой Ананас, хозяином которой является спортивный директор испанцев Рамон Мончи.
Next signing confirmed https://t.co/XeNr24sgTJ— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) 14 июня 2019 г.
Ранее в состав "Севильи" перешли: защитник Диего Карлос из "Нанта", форвард Мунас Даббур из "Зальцбурга" и игрок "Аякса" Максимилиан Вебер.
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|Севилья
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|Эспаньол
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|Атлетик Бильбао
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|Бетис
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|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
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|Леганес
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|Жирона
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|Уэска
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|32