"Севилья" анонсировала необычный трансфер

"Севилья" в своем твиттере написала о том, кого подпишет к следующему сезону.

Клуб написал шуточный пост о том, что подпишет контракт с собакой Ананас, хозяином которой является спортивный директор испанцев Рамон Мончи.

Ранее в состав "Севильи" перешли: защитник Диего Карлос​ из "Нанта", форвард Мунас Даббур из "Зальцбурга" и игрок "Аякса"​ Максимилиан Вебер.

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