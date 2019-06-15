"Севилья" анонсировала необычный трансфер

Теги севильярамон родригес вердехо мончи

"Севилья" анонсировала необычный трансфер

"Севилья" в своем твиттере написала о том, кого подпишет к следующему сезону.

Клуб написал шуточный пост о том, что подпишет контракт с собакой Ананас, хозяином которой является спортивный директор испанцев Рамон Мончи.

Ранее в состав "Севильи" перешли: защитник Диего Карлос из "Нанта", форвард Мунас Даббур из "Зальцбурга" и игрок "Аякса"Максимилиан Вебер.

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