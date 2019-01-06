"Севилья" - "Атлетико" - 1:1 (видео)

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"Севилья" - "Атлетико" - 1:1 (видео)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 18-го тура чемпионата Испании между "Севильей" и "Атлетико" (1:1).

Видео: "Севилья" - "Атлетико"

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4 Алавес Алавес 18 31
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12 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 18 22
13 Эйбар Эйбар 18 22
14 Сельта Виго Сельта Виго 17 21
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 18 21
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