"Севилья" – "Атлетико" – 2:5 (обзор)

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"Севилья" – "Атлетико" – 2:5 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 25-го тура чемпионата Испании между "Севильей" и "Атлетико" (2:5).

Видео: "Севилья" – "Атлетико".

Не пропустите: Снова пять в минусе: "Севилья" крупно уступает дома мадридскому "Атлетико". | http://soccernews.ru

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2 Атлетико Мадрид 25 58
3 Реал Мадрид 25 51
4 Валенсия 25 49
5 Вильярреал 25 41
6 Севилья 25 39
7 Сельта Виго 25 35
8 Эйбар 25 35
9 Жирона 25 34
10 Хетафе 25 33
11 Бетис 24 33
12 Атлетик Бильбао 25 31
13 Леганес 25 30
14 Реал Сосьедад 25 29
15 Эспаньол 25 28
16 Алавес 25 28
17 Леванте 24 20
18 Лас Пальмас 25 19
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