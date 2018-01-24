"Севилья" – "Атлетико" - 3:1 (обзор)

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"Севилья" – "Атлетико" - 3:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор ответного четвертьфинального матча Кубка Испании между "Севильей" и "Атлетико" (3:1).

Видео: "Севилья" – "Атлетико".

 

Не пропустите: "Севилья" обыграла "Атлетико" и вышла в полуфинал Кубка Испании. | http://soccernews.ru

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12 Атлетик Бильбао 20 26
13 Леганес 19 25
14 Эспаньол 20 24
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