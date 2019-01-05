"Севилья" - "Атлетико": анонс и прогноз центрального матча 18 тура Ла Лиги

"Севилья" – "Атлетико"

Стадион: "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья)

Начало матча: 18:15

Главный арбитр: Антонио Матеу Лаос

6 января испанский народ затаится у экранов телевизоров, чтобы лицезреть центральный матч 18 тура Ла Лиги между "Севильей" и "Атлетико". Команды представляют третью и вторую строчку чемпионата соответственно, и сразятся за право и дальше преследовать "Барселону" в ее очередном чемпионском походе. Последние встречи этих команд получались более чем интересными: в прошлом сезоне "нервионцы" уверенно прошли "матрасников" в кубке, но вот в чемпионате подопечных Симеоне не удается обыграть с осени 2016 года. Но сейчас все по-другому: градус борьбы завышен, задачи не шуточные, да и расклады далеко не столь однозначны.

"Севилья" долгое время вела прямую борьбу с "Барсой" за лидерские позиции, но 3 ничьи в последних 5 матчах чемпионата отбросили подопечных Пабло Мачина на третью строчку. Спад результатов во многом является следствием спада результативности. "Севилья" забивает хоть и стабильно, но мало. В последних 5 встречах "нервионцы" лишь раз отметились в чужих воротах больше одного раза. Тем не менее, это не мешает им быть второй самой результативной командой Ла Лиги с 30 голами в активе, а также идти в числе лидеров по среднему количеству ударов за матч – 14,4. Перед встречей с "Атлетико" стоит отметить кадровые проблемы "Севильи": по причине дисквалификации на матч не выйдут Франко Васкес и Габриэль Меркадо. Еще два футболиста – Симон Кьяер и Хесус Навас – рискуют пропустить матч из-за повреждений, но официальные источники эту информацию пока не подтверждают.

"Атлетико" тоже не столь хорош в плане кадрового потенциала. Более того, если на поле действительно не выйдут все те игроки, здоровье которых находится под большим вопросом, Диего Симеоне придется очень непросто. В первую очередь речь идет об оборонительных порядках, где сразу два левых защитника – Лукас Эрнандес и Давид Луис – находятся в лазарете. Кроме того, туда же угодил Хосе Мария Хименес. В условиях дефицита кадров не стоит исключать вариант, что позицию левого оборонца закроет Сауль. Существуют проблемы и в атаке. По столь знакомой и названной выше причине пара форвардов Гризманн - Коста распадется из-за отсутствия последнего.

Интересные факты перед противостоянием "Севильи" и "Атлетико"

"Севилья" побеждает в 6 домашних матчах Ла Лиги кряду.

"Атлетико" не проигрывает в 14 последних матчах чемпионата Испании.

В 5 последних играх "Севильи" было забито не более 2 голов.

В последних 3 встречах "Севильи" и "Атлетико" команды непременно забивали больше 2 голов.

Ориентировочные составы

"Севилья": Вацлик – Каррисо, Гомес, Кьяер – Навас, Банега, Меса, Эскудеро – Сарабия – Силва, Бен Йеддер.

"Атлетико": Облак – Хуанфран, Савич, Годин, Сауль – Коке, Родри, Партей, Лемар – Корреа, Гризманн.

Прогноз на матч "Севилья" – "Атлетико"

Котировки букмекеров на победу каждой из команд практически идентичны и постоянно меняются. Сейчас коэффициент на триумф "Атлетико" равняется 2,83, в то же время на "Севилью" дают 2,84. Неизменно наименее вероятным результатом, по мнению букмекером, является ничья – 3,15.

Если "Севилья" не подправила свои атакующие способности за время новогодней паузы, то стычка с "Атлетико" рискует получится невероятно нерезультативной, так ка сложно пробить лучшую оборону в лиге, не имея достаточной мощи впереди. В то же время "матрасники" тоже неохотно полезут вперед, ведь никто не отменял статус домашней команды для "нервинцев". В атмосфере осторожности 2 гола часто бывают максимумом.

Прогноз Soccernews: тотал 2,5 М (1,7).