"Севилья" - "Атлетико": где и когда смотреть матч 18 тура Ла Лиги

В рамках 18 тура испанской Примеры на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" состоится матч "Севилья" - "Атлетико".

"Севилья" с 32 баллами занимает 3 позицию турнирной таблицы, отставая от "Атлетико" на 2 очка. В случае победы "Севилья" сможет обойти мадридский клуб.

Игра состоится 6 января. Начало - в 18:15 мск.

На российских телеканалах битву лидеров Примеры покажет Матч ТВ! Футбол 3.

В Испании игру можно будет транслировать beIN LaLiga, в Швеции - Betsson, в Великобритании - Eleven Sports 1 и bet365.

С небольшим перевесом фаворитом является "Атлетико" - 2,85. На победу "Севильи" - 2,75.

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