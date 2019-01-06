"Севилья" - "Атлетико": видеотрансляция битвы главных преследователей "Барселоны"

В рамках 18-го тура испанской Примеры "Севилья" на своём поле сразится с мадридским "Атлетико".

На сегодняшний день обе команды являются главными преследователями лидирующей "Барселоны" - "матрасники" находятся на втором месте с 34 очками, а "нервионцы" идут третьими с 32 баллами на счету. Нет оснований сомневаться, что будет действительно жарко!

Игра пройдёт в воскресенье, 6 января, на стадионе "Рамон Санчес Писхуан". Начало - в 18:15 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.

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