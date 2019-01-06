"Севилья" - "Атлетико": видеотрансляция битвы главных преследователей "Барселоны"

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"Севилья" - "Атлетико": видеотрансляция битвы главных преследователей "Барселоны"

В рамках 18-го тура испанской Примеры "Севилья" на своём поле сразится с мадридским "Атлетико".

На сегодняшний день обе команды являются главными преследователями лидирующей "Барселоны" - "матрасники" находятся на втором месте с 34 очками, а "нервионцы" идут третьими с 32 баллами на счету. Нет оснований сомневаться, что будет действительно жарко!

Игра пройдёт в воскресенье, 6 января, на стадионе "Рамон Санчес Писхуан". Начало - в 18:15 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте. 

Не пропустите: "Севилья" - "Атлетико": анонс и прогноз центрального матча 18 тура Ла Лиги. | http://soccernews.ru

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1 Барселона Барселона 17 37
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 17 34
3 Севилья Севилья 17 32
4 Алавес Алавес 18 31
5 Реал Мадрид Реал Мадрид 17 30
6 Бетис Бетис 18 26
7 Хетафе Хетафе 17 25
8 Эспаньол Эспаньол 18 24
9 Жирона Жирона 18 23
10 Леванте Леванте 18 23
11 Валенсия Валенсия 18 22
12 Сельта Виго Сельта Виго 17 21
13 Эйбар Эйбар 17 21
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 18 21
15 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 17 19
16 Леганес Леганес 18 19
17 Вильярреал Вильярреал 17 16
18 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 17 16
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 18 16
20 Уэска Уэска 18 11
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