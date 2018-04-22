"Севилья" – "Барселона" - 0:5 (обзор)

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"Севилья" – "Барселона" - 0:5 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор финального матча Кубка Испании между "Севильей" и "Барселоной".

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комментарии
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

Вообщем, получили то что заслужили. Не всем быть лучшими в мире. Но кубок Испании, тоже все таки трофей. Реал умудрился вылететь, Ромы или Ювентуса тут нет, так что все делу. С победой!

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Команда М О
1 Барселона 33 83
2 Атлетико Мадрид 33 71
3 Реал Мадрид 33 68
4 Валенсия 34 66
5 Бетис 33 55
6 Вильярреал 33 51
7 Хетафе 34 48
8 Севилья 33 48
9 Жирона 33 47
10 Сельта Виго 34 45
11 Реал Сосьедад 33 43
12 Эйбар 34 43
13 Атлетик Бильбао 33 40
14 Леганес 34 40
15 Алавес 33 38
16 Эспаньол 33 36
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18 Депортиво Ла-Корунья 34 28
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