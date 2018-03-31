"Севилья" – "Барселона" - 2:2 (обзор)

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"Севилья" – "Барселона" - 2:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 30-го тура испанской Примеры между "Севильей" и "Барселоной".

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Команда М О
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2 Атлетико Мадрид 29 64
3 Реал Мадрид 30 63
4 Валенсия 29 59
5 Вильярреал 29 47
6 Севилья 30 46
7 Жирона 30 44
8 Бетис 29 43
9 Сельта Виго 30 40
10 Хетафе 29 39
11 Эйбар 29 39
12 Атлетик Бильбао 30 36
13 Леганес 29 36
14 Эспаньол 29 35
15 Реал Сосьедад 29 33
16 Алавес 29 31
17 Леванте 30 28
18 Лас Пальмас 30 21
19 Депортиво Ла-Корунья 29 20
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