"Севилья" - "Барселона - 2:4 (видеообзор)

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"Севилья" - "Барселона - 2:4 (видеообзор)

Soccernews.ru представляет видеообзор матча 25-го тура испанской Примеры между "Севильей" и "Барселоной", который закончился  победой каталонского клуба. 

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