"Севилья" - "Барселона": где смотреть матч Кубка Испании

В первом матче 1/2 финала Кубка Испании сыграют "Севилья" и "Барселона". Встреча пройдет в Севилье 10 февраля, и начнется в 23:00 мск.

Прямую трансляцию поединка покажет телеканал "Матч ТВ".

"Барселона" является 30-кратным обладателем Кубка Испании и это рекорд страны. "Севилья" завоевывала трофей пять раз.

В нынешнем сезоне "Барселона" и "Севилья" встречались в 5-м туре чемпионата Испании и поединок завершился вничью со счетом 1:1.

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