"Севилья" - "Барселона": где смотреть матч Кубка Испании

Теги барселонасевилья

"Севилья" - "Барселона": где смотреть матч Кубка Испании

В первом матче 1/2 финала Кубка Испании сыграют "Севилья" и "Барселона". Встреча пройдет в Севилье 10 февраля, и начнется в 23:00 мск.

Прямую трансляцию поединка покажет телеканал "Матч ТВ".

"Барселона" является 30-кратным обладателем Кубка Испании и это рекорд страны. "Севилья" завоевывала трофей пять раз.

В нынешнем сезоне "Барселона" и "Севилья" встречались в 5-м туре чемпионата Испании и поединок завершился вничью со счетом 1:1.

Не пропустите: "Барселона" объявила заявку на матч с "Севильей" в Кубке Испании. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Дзюба принес "Зениту" победу в матче со сборной Иордании

Дзюба принес "Зениту" победу в матче со сборной Иордании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов