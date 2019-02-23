"Севилья" - "Барселона": видеотрансляция центрального матча 25-го тура Примеры

В рамках 25-го тура Примеры "Барселона" в гостях сразится с "Севильей".

Этот матч по праву станет центральным в Испании в нынешний уик-энд. "Сине-гранатовые" лидируют в чемпионате, "нервионцы" идут четвёртыми, но считать их аутсайдерами встречи никак нельзя. Просто вспомните, как андалусийская команда играет в родных стенах в текущем сезоне - здесь никому легко не бывает!

Матч пройдёт в субботу, 23 февраля, на стадионе "Рамон Санчес Писхуан". Начало - в 18:15 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.

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