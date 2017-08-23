"Севилья" – "Башакшехир Истанбул" - 2:2 (обзор)

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"Севилья" – "Башакшехир Истанбул" - 2:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор ответного матча 4-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов между "Севильей" и "Башакшехиром" (2:2).

Видео: "Севилья" – "Башакшехир".

Не пропустите: "Севилья", "Марибор" и "Олимпиакос" вышли в Лигу Чемпионов. | http://soccernews.ru

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