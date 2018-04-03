"Севилья" - "Бавария" - 1:2 (обзор)

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"Севилья" - "Бавария" - 1:2 (обзор)Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги Чемпионов, в котором мюнхенская "Бавария" на выезде обыграла "Севилью".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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