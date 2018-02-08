"Севилья" берет верх над "Леганесом" и выходит в финал Кубка Испании

Первый финалист Кубка Испании-2018 определялся на стадионе "Рамон Санчес Писхуан", где местная "Севилья" принимала "Леганес". Первый поединок между этими командами победителя не выявил. Неделю назад на гол Пабло Сарабии в первом тайме "пепинерос" ответили результативным выстрелом Димитриса Сиоваса во второй 45-ти минутке. Обе команды подходили к этому противостоянию максимально сконцентрированными. "Нервионцы", прежде всего, желали реабилитироваться в глазах собственных болельщиков после необъяснимого субботнего разгромного поражения от "Эйбара", да и статус явного фаворита этой пары не давал андалузцам покоя.

О мотивации подопечных Асьера Гаритано и говорит нечего. Для них выход в финал означал бы навсегда вписать свое имя в историю испанского футбола, потому как ранее этот скромный клуб никогда не заходил настолько далеко. На пути к 1/2 финала "Леганес" не смогли остановить такие "монстры", как "Вильярреал" и мадридский "Реал", поэтому ни о какой недооценки со стороны "Севильи" не могло быть и речи.

Матч начался в среднем темпе, ни одна из команд не собиралась форсировать события, тем не менее это не помешало "Леганесу" уже на пятой минуте создать первую опасность у ворот Серхио Рико: защитники андалузцев упустили Бовю на ближней штанге, который в одно касание замыкал фланговый прострел, но немного не попал. На 15-й минуте хозяева повели в счете. Забитый "нервионцами" гол выпадал из общей картины, ничего для гостей не предвещало беды, но "пепинерос" обрезались в центре поля, после чего мяч попал к Мурьелю, а колумбийский форвард после сольного прохода по флангу выкатил сферу практически на пустые ворота Корреа, который в этой ситуации не имел права промазать.

В целом, первый тайм вышел неинтересным, лишь концовка вышла немного оживленной. Две хороших возможности удвоить преимущество в счете имели хозяева поля, но оба раза гостей выручал защитник Тито, вынося мяч с ленточки ворот. С началом второй половины встречи команды взвинтили темп. Футболисты "Леганеса" старались действовать активнее, но слишком много допускали брака при пересечении центральной линии. Какое-то время участники футбольного торжества обходились без ворот, а концовка поединка вышла получилась накаленной и суетливой.

За минуту до конца основного времени подопечные Асьера Гаритано бросили все силы в атаку, на чем их и подловили андалузцы. Выбежав два в два Васкес не стал делится мячом и сильно неотразимо пробил под перекладину ворот Шампаня.

Таким образом, во втором полуфинальном матче "Севилья" берет верх над "Леганесом" и становится первым финалистом Кубка Испании.

"Севилья" – "Леганес" – 2:0

Голы: Корреа, 15 – 1:0, Васкес, 89 – 2:0

"Севилья": Серхио Рико, Навас, Меркадо, Лангле, Эскудеро, Банега (Писарро, 83), Н’Зонзи, Сарабия (Лайюн, 75), Васкес, Корреа, Мурьель (Рамирес, 80)

"Леганес": Шампань, Тито (Мантовани, 85), Бустинса, Сиовас, Диего Рико, Эрасо (Брашанац, 60), Перес, Амрабат (Рауль Гарсия, 74), Габриэл, Эль-Жар, Бовю

Богдан Архипенко

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